21 июня, 21:45Происшествия
"Безопасный город": суд арестовал гендиректора WorldSkills Russia Уразова за мошенничество
Замоскворецкий районный суд Москвы постановил заключить под стражу гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова до 19 августа 2024 года. По версии следствия, Уразов совместно с сотрудниками АНО "Ворлдскиллс России" сознательно и умышленно сообщали заведомо ложные сведения о заключаемых срочных договорах в Роструд.
СМИ пишут, что проверка в организации выявила финансовые несостыковки на 300 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Безопасный город".