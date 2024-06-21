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21 июня, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": суд арестовал гендиректора WorldSkills Russia Уразова за мошенничество

"Безопасный город": суд арестовал гендиректора WorldSkills Russia Уразова за мошенничество

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Замоскворецкий районный суд Москвы постановил заключить под стражу гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова до 19 августа 2024 года. По версии следствия, Уразов совместно с сотрудниками АНО "Ворлдскиллс России" сознательно и умышленно сообщали заведомо ложные сведения о заключаемых срочных договорах в Роструд.

СМИ пишут, что проверка в организации выявила финансовые несостыковки на 300 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов
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