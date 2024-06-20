"Безопасный город": собаку выбросили из окна 5-го этажа в Новокосине

Собаку породы чихуахуа выбросили из окна пятого этажа жилого дома столичного района Новокосино. Животное по кличке Мира получило перелом черепа и позвоночника, а также четыре остановки сердца. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

По словам жильцов, хозяйка собаки – 16-летний подросток намеренно выбросила ее на улицу. Кроме того, в больнице выяснили, что травмы, несовместимые с жизнью, питомец получил еще до падения. Подробнее – в программе "Безопасный город".