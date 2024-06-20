"Безопасный город": 30 студентов и преподавателей задержаны по делу о взятках в МГМСУ

Около 30 студентов и преподавателей задержаны по делу о взятках за успешную сдачу экзаменов в МГМСУ. По некоторым данным, среди задержанных известный в профессиональных кругах хирург, доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин.

Уточняется, что один студент собирал деньги со всех желающих купить положительные оценки и передавал их преподавателям. Подробнее – в программе "Безопасный город".