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20 июня, 21:45

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"Безопасный город": 30 студентов и преподавателей задержаны по делу о взятках в МГМСУ

"Безопасный город": 30 студентов и преподавателей задержаны по делу о взятках в МГМСУ

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Около 30 студентов и преподавателей задержаны по делу о взятках за успешную сдачу экзаменов в МГМСУ. По некоторым данным, среди задержанных известный в профессиональных кругах хирург, доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин.

Уточняется, что один студент собирал деньги со всех желающих купить положительные оценки и передавал их преподавателям. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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