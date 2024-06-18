"Безопасный город": в Москве прошло ежегодное соревнования на полигоне ОМОНа "Авангард"

В Москве прошло ежегодное соревнования на полигоне ОМОНа "Авангард". Бойцы прошли длинную полосу препятствий и несколько испытаний. По итогам первое место занял 2-й отдельный батальон ОМОНа "Авангард".

Как отметил командир "Авангарда" Илья Архипов, такие состязания проводят для того, чтобы отработать и навыки и умения, которые могут пригодится при выполнении служебно-боевых задач. Подробнее – в программе "Безопасный город".