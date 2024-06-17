"Безопасный город": пропавшего 10-летнего мальчика нашли в Москве живым

В Москве нашли 10-летнего мальчика, который ушел гулять в Лианозовский парк, однако домой не вернулся. Телефона при себе у него не было.

После звонка родителей в парк прибыли столичные спасатели и представители поискового отряда. Они разделились на небольшие группы. Поиски продлились до 02:00. В результате ребенка удалось найти. Он шел в сторону дома, но заблудился и ждал помощи.

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