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17 июня, 21:30

Общество

"Безопасный город": пропавшего 10-летнего мальчика нашли в Москве живым

"Безопасный город": пропавшего 10-летнего мальчика нашли в Москве живым

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В Москве нашли 10-летнего мальчика, который ушел гулять в Лианозовский парк, однако домой не вернулся. Телефона при себе у него не было.

После звонка родителей в парк прибыли столичные спасатели и представители поискового отряда. Они разделились на небольшие группы. Поиски продлились до 02:00. В результате ребенка удалось найти. Он шел в сторону дома, но заблудился и ждал помощи.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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обществовидеоАлександр Астахов
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