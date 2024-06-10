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10 июня, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": суд Можайска отправил в СИЗО подозреваемого в смертельном ДТП

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Можайский городской суд отправил в СИЗО Сергея Иванова, обвиняемого в смертельном ДТП в Можайском городском округе. Следователи уверены, что мужчина находился за рулем спортивного автомобиля в нетрезвом состоянии.

Трагедия случилась в деревне Киселево на автодороге из Уваровки в Семеновское. Как заявил врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Можайскому округу Роман Хавкин, водитель желтого Maserati не справился с управлением и наехал на автобусную остановку, где находилось двое детей. 13-летний мальчик погиб на месте, а второго доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте аварии находятся красные гвоздики и мягкие игрушки, которые несут жители деревни в память о погибшем. По информации местных жителей, водитель мог ехать по трассе со скоростью более 200 километров в час.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов после аварии. При этом за несколько дней до трагедии спортивный автомобиль успели выставить на продажу. Цена авто составила почти 2,5 миллиона рублей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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