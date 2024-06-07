"Безопасный город": Росгвардия провела тренировку по беспарашютному десантированию

Росгвардия провела тренировку по беспарашютному десантированию. Сборы прошли в Воронежской области, но инструкторами стали бойцы из Москвы.

Спецназовцы десантировались из вертолета с высоты от 15 до 30 метров, в том числе на сложные участки местности. Для спецназа это возможность быстро высадиться в любой нужной локации и начать выполнять задачу.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

