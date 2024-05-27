"Безопасный город": полицейские задержали москвича, выращивавшего наркотики в квартире

Полицейские задержали тридцатилетнего жителя Москвы, который выращивал наркотики в квартире.

Правоохранителям поступил сигнал о задымлении в одном из жилых домов в районе Соколиная гора. К их приезду хозяин квартиры уже потушил возгорание. По его словам, у него внезапно вспыхнул вентилятор. Среди обугленной мебели полицейские заметили уголок с рассадой. Подробнее – в программе "Безопасный город".