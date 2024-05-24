Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": мотопатруль появился на дорогах Москвы

"Безопасный город": мотопатруль появился на дорогах Москвы

"Безопасный город": о работе мотопатруля ЦОДД

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Мотопатруль ЦОДД появился на дорогах Москвы. В его состав вошли не только мотоциклисты, а также велосипедисты. Сотрудники будут следить за порядком на столичных дорогах и помогать при поломках транспортных средств передвижения.

В случае небольшой аварии сотрудники ЦОДД смогут помочь с оформлением европротокола. У каждого патрульного есть с собой насос, заплатки на шины, и запасные камеры. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортгородвидеоАлександр Астахов
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