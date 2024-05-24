"Безопасный город": мотопатруль появился на дорогах Москвы

Мотопатруль ЦОДД появился на дорогах Москвы. В его состав вошли не только мотоциклисты, а также велосипедисты. Сотрудники будут следить за порядком на столичных дорогах и помогать при поломках транспортных средств передвижения.

В случае небольшой аварии сотрудники ЦОДД смогут помочь с оформлением европротокола. У каждого патрульного есть с собой насос, заплатки на шины, и запасные камеры. Подробнее – в программе "Безопасный город".

