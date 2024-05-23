"Безопасный город": москвичам рассказали о работе департамента природопользования

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы регулярно выезжают на вызовы при обнаружении жителями различных животных в доме или на улице. Также они изымают диких животных из незаконного оборота и отправляют в специальный центр реабилитации.

По данным ведомства, сейчас в центре находится около 800 животных. После реабилитации их возвращают в привычную среду обитания, а тех, кто не готов к самостоятельной жизни, передают в зоопарки. Подробнее – в программе "Безопасный город".

