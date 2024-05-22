Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": Росздравнадзор не пустили в клинику Хайдарова

"Безопасный город": Росздравнадзор не пустили в клинику Хайдарова

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Тысячам пациентов Института им Склифосовского выполнили пересадку донорских органов

"Мой район. Новости": объем специализированной медпомощи в 2024 году увеличится в 1,5 раза

"Интервью": Сергей Готье – о развитии трансплантологии

Врач Сергей Готье рассказал, какими навыками и знаниями должен обладать трансплантолог

Трансплантолог Готье рассказал про особенности проведения операций у детей

Конференция "Тренды современной трансплантологии" началась в Москве

Врач Сергей Готье рассказал о новых технологиях в трансплантологии

Трансплантолог Готье рассказал о проведении операций по пересадке органов в Москве

Сотрудники Росздравнадзора вместе с судебными приставами и полицейскими не смогли попасть внутрь здания клиники хирурга Тимура Хайдарова. Уточняется, что здание было опечатано по решению суда. Юристы отказались пускать правоохранителей без отдельного судебного решения.

Медицинское учреждение приостановило свою деятельность после смерти пациента. Мужчине провели операцию по уменьшению желудка, после которой пациент впал в кому и, не приходя в себя, скончался. Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
медицинапроисшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика