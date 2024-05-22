"Безопасный город": Росздравнадзор не пустили в клинику Хайдарова

Сотрудники Росздравнадзора вместе с судебными приставами и полицейскими не смогли попасть внутрь здания клиники хирурга Тимура Хайдарова. Уточняется, что здание было опечатано по решению суда. Юристы отказались пускать правоохранителей без отдельного судебного решения.

Медицинское учреждение приостановило свою деятельность после смерти пациента. Мужчине провели операцию по уменьшению желудка, после которой пациент впал в кому и, не приходя в себя, скончался. Подробнее – в программе "Безопасный город".

