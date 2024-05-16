16 мая, 21:45Происшествия
"Безопасный город": москвича арестовали за хищение парфюмерии из магазина
В Москве 38-летний мужчина пытался виртуозно украсть парфюмерную продукцию из магазина. Когда он направился к выходу, то при пересечении рамок он привлек внимание сотрудников магазина.
На место преступления успели приехать сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину. В полиции злоумышленник отрицал свою вину, несмотря на находящиеся при нем краденные пузырьки с ароматной жидкостью.
Подробнее – в программе "Безопасный город".