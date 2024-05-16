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16 мая, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": москвича арестовали за хищение парфюмерии из магазина

"Безопасный город": москвича арестовали за хищение парфюмерии из магазина

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В Москве 38-летний мужчина пытался виртуозно украсть парфюмерную продукцию из магазина. Когда он направился к выходу, то при пересечении рамок он привлек внимание сотрудников магазина.

На место преступления успели приехать сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину. В полиции злоумышленник отрицал свою вину, несмотря на находящиеся при нем краденные пузырьки с ароматной жидкостью.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоВлада Егорова
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