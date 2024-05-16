"Безопасный город": суд отправил под домашний арест хирургов из клиники Хайдарова

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест врачей клиники пластической хирургии звездного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique – Илью Елагина и Тамерлана Кадзаева.

Их обвиняют в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые, как считает следствие, привели к гибели 35-летнего пациента Петра Гаврилова. Сами медики, которым грозит до шести лет колонии, вину отрицают.

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