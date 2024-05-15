Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": двое мужчин пытались оформить карты по поддельным паспортам в Москве

"Безопасный город": двое мужчин пытались оформить карты по поддельным паспортам в Москве

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Столичные росгвардейцы задержали двоих мужчин, подозреваемых в использовании фальшивых документов.

В дежурную часть отдела вневедомственной охраны поступил сигнал "Тревога" из банка. К прибывшим сотрудникам обратился менеджер банка и сообщил, что двое мужчин пытались оформить банковские карты по фальшивым паспортам. Злоумышленники были задержаны.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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