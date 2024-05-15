Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": группу мошенников осудили за обман клиентов столичного автосалона

"Безопасный город": группу мошенников осудили за обман клиентов столичного автосалона

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В одном из столичных автосалонов мошенники продавали машины сразу в две цены: сначала подкупали клиентов заниженной стоимостью, а по факту продавали в несколько раз дороже.

Клиенты верили и про скидки, и про выгодные условия автокредита, и про подарки в виде комплекта новой резины. Доверчивые люди в итоге получали совсем не то, что планировали.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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