08 мая, 21:30Происшествия
"Безопасный город": задержан боец ММА за проезд по разведенному мосту в Петербурге
В Москве задержали бойца ММА Ибрагима Исламова, который на арендованном Porsche попытался проехать через реку Неву по разведенному мосту в Санкт-Петербурге. По камерам видеонаблюдения было видно, как части Троицкого моста начали разъезжаться, когда иномарка решила переехать на другой берег.
Отмечается, что Исламов скрылся с места аварии. Позже полицейские пришли к нему в арендованную квартиру в столичном районе Люблино и задержали.
Подробнее – в программе "Безопасный город".