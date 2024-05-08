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08 мая, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": задержан боец ММА за проезд по разведенному мосту в Петербурге

"Безопасный город": задержан боец ММА за проезд по разведенному мосту в Петербурге

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В Москве задержали бойца ММА Ибрагима Исламова, который на арендованном Porsche попытался проехать через реку Неву по разведенному мосту в Санкт-Петербурге. По камерам видеонаблюдения было видно, как части Троицкого моста начали разъезжаться, когда иномарка решила переехать на другой берег.

Отмечается, что Исламов скрылся с места аварии. Позже полицейские пришли к нему в арендованную квартиру в столичном районе Люблино и задержали.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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