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15 апреля, 21:35

Шоу-бизнес

"Безопасный город": суд отправил блогера Портнягина под домашний арест

"Безопасный город": суд отправил блогера Портнягина под домашний арест

Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест

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Тверской суд Москвы отправил под домашний арест известного блогера Дмитрия Портнягина. Его обвиняют в неуплате налогов на общую сумму более 124 миллионов рублей и в легализации денежных средств.

По данным следствия, Портнягин и члены его семьи имеют вид на жительство в ОАЭ. Его супруга Екатерина Портнягина также проходит подозреваемой по делу об отмывании денег.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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