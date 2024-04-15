15 апреля, 21:35Шоу-бизнес
"Безопасный город": суд отправил блогера Портнягина под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест известного блогера Дмитрия Портнягина. Его обвиняют в неуплате налогов на общую сумму более 124 миллионов рублей и в легализации денежных средств.
По данным следствия, Портнягин и члены его семьи имеют вид на жительство в ОАЭ. Его супруга Екатерина Портнягина также проходит подозреваемой по делу об отмывании денег.
Подробнее – в программе "Безопасный город".