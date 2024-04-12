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12 апреля, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": бортпроводников "Уральских авиалиний" отстранили от работы из-за драки

"Безопасный город": бортпроводников "Уральских авиалиний" отстранили от работы из-за драки

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Бортпроводников "Уральских авиалиний" рейса Сочи – Москва, во время которого между экипажем и пассажирами произошла драка, временно отстранили от полетов. Об этом рассказали в авиакомпании.

Самолет задерживался на 1,5 часа из-за технического сбоя. В салоне не работал кондиционер. Один из пассажиров якобы устроил скандал и потребовал принести ему воды. В ответ бортпроводник плеснул жидкостью ему в лицо. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиятранспортвидеоАлександр Астахов
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