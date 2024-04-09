09 апреля, 21:30Город
"Безопасный город": москвичам рассказали о работе машинистов метро
Ночью тысячи людей заботятся о безопасности граждан в столичном метрополитене. Машинисты рассматривают поезда на предмет неисправностей, а обходчики путей преодолевают километры в поисках поломок.
В Нижегородском депо рабочие осматривают и ремонтируют составы, которые выходят на Большую кольцевую линию. Машинист осматривает опломбированность аварийных выключателей дверей и контролирует закрытие отсеков блоков наддверных табло.
Подробнее – в программе "Безопасный город".