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Новости

09 апреля, 21:30

Город

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе машинистов метро

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе машинистов метро

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Ночью тысячи людей заботятся о безопасности граждан в столичном метрополитене. Машинисты рассматривают поезда на предмет неисправностей, а обходчики путей преодолевают километры в поисках поломок.

В Нижегородском депо рабочие осматривают и ремонтируют составы, которые выходят на Большую кольцевую линию. Машинист осматривает опломбированность аварийных выключателей дверей и контролирует закрытие отсеков блоков наддверных табло.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
городвидеоАлександр Астахов
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