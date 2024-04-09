"Безопасный город": москвичам рассказали о работе машинистов метро

Ночью тысячи людей заботятся о безопасности граждан в столичном метрополитене. Машинисты рассматривают поезда на предмет неисправностей, а обходчики путей преодолевают километры в поисках поломок.

В Нижегородском депо рабочие осматривают и ремонтируют составы, которые выходят на Большую кольцевую линию. Машинист осматривает опломбированность аварийных выключателей дверей и контролирует закрытие отсеков блоков наддверных табло.

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