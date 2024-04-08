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08 апреля, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": вооруженное нападение на полицейских произошло в Подмосковье

"Безопасный город": вооруженное нападение на полицейских произошло в Подмосковье

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Продолжается расследование вооруженного нападения на полицейских в Подмосковье. Силовики следили за тайником с наркотическими веществами. Неизвестный открыл по ним огонь из пистолета.

В результате один из сотрудников полиции погиб на месте, второго госпитализировали. Нападавший скрылся на мотоцикле. Чтобы задержать его, был объявлен сигнал "Сирена".

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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