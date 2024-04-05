"Безопасный город": москвичам рассказали о правилах поведения при встрече со змеей

Змеи появились в столичных парках и лесах. При встрече с рептилией специалисты рекомендуют гражданам не делать резких движений. При появлении змеи на частной территории необходимо позвонить в МЧС или же специалистам фумигационных компаний.

Как рассказал специалист по дезинсекции Александр Буц, если животное занесено в Красную книгу, то его передают в серпентарий. А если это обыкновенный уж, медянка или гадюка, то их вывозят в лес.

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