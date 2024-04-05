"Безопасный город": Мосгорсуд смягчил приговор нотариусу по делу об имуществе Баталова

Мосгорсуд снизил с 5 лет до 4,5 года лишения свободы наказание, назначенное московскому нотариусу Дмитрию Бублию по делу о мошенничестве с наследством народного артиста Советского Союза Алексея Баталова. Как рассказал его адвокат Анатолий Клейменов, остальным фигурантам – Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной – приговор оставили без изменений.

Также нотариусу запретили два года заниматься нотариальной деятельностью. Более того, троих осужденных суд обязал выплатить 1,5 миллиона рублей родственникам артиста.

Подробнее – в программе "Безопасный город".