"Безопасный город": сотрудники МЧС выходят на профилактические рейды

В столице растаял снег. У сотрудников МЧС начинается жаркая пора, и если жилые массивы из стекла и бетона пожарной опасности подвержены меньше всего, то вот частный сектор всегда в зоне риска. Потому государственные инспекторы с листовками в руках выходят на профилактические рейды. В этот раз они посетили садовое товарищество "Победа-Потапово".

Пожарные инспекторы напоминают жителям мегаполиса, которые уже готовы сменить офисы на огороды, элементарные правила: костры на открытом пространстве не разводить, печное отопление регулярно чистить, а также скашивать и пропалывать сухую траву. Именно последнее на данный момент представляет большую опасность.

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