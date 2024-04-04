"Безопасный город": сотрудники ФСБ задержали еще троих пособников террористов

Сотрудники ФСБ задержали еще троих пособников террористов, которые 22 марта напали на безоружных людей в "Крокус Сити Холле". Спецоперация прошла сразу в трех регионах – в Москве, Омске и в Екатеринбурге.

По данным спецслужб, двое из числа задержанных занимались спонсированием исполнителей преступления – переводили им деньги на покупку оружия и транспорта, третий участвовал в вербовке пособников террористической атаки.

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