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04 апреля, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": сотрудники ФСБ задержали еще троих пособников террористов

"Безопасный город": сотрудники ФСБ задержали еще троих пособников террористов

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Сотрудники ФСБ задержали еще троих пособников террористов, которые 22 марта напали на безоружных людей в "Крокус Сити Холле". Спецоперация прошла сразу в трех регионах – в Москве, Омске и в Екатеринбурге.

По данным спецслужб, двое из числа задержанных занимались спонсированием исполнителей преступления – переводили им деньги на покупку оружия и транспорта, третий участвовал в вербовке пособников террористической атаки.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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