"Безопасный город": москвичам рассказали, как столица борется с брошенными авто

По мере таяния снега весной на улицах Москвы становятся заметнее брошенные владельцами автомобили. Некоторые из них ржавые и со спущенными колесами.

Однако подтвердить факт того, что транспортное средство действительно является брошенным, может только комиссия управы района во время детального осмотра. По словам адвоката Натальи Орловой, после этого комиссия пишет обращение в ГИБДД и пытается установить собственника. Если это не помогает, то граждане могут обратиться в суд для признания транспортного средства бесхозным имуществом, сказала она.

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