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01 апреля, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе корабля "Полковник Чернышев"

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе корабля "Полковник Чернышев"

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С приближением пожароопасного сезона спасатели будут работать не только на суше, но и на воде. Для этих целей на круглосуточном дежурстве находится корабль "Полковник Чернышев". С его помощью пожарные не только тушат горящие суда, но и крупные пожары на берегу.

Огонь ликвидируют с помощью водяных пушек, насосы которых подают до 90 литров в секунду. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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