"Безопасный город": в Москве задержали мужчину за нелегальное оформление банковских карт

В Москве задержали мужчину, который оформлял в столичных банках дебетовые карты на несуществующих иностранцев. Для этого он использовал поддельные зарубежные паспорта.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что после оформления готовые карты отправлялись третьим лицам для совершения ими незаконных банковских операций по приему и выводу денег. В результате совместных действий полицейских и банковских сотрудников 29-летний правонарушитель был задержан, добавила она.

Также в его квартире во время обыска правоохранители нашли и изъяли более 700 фальшивых паспортов и миграционных карт, печати, штампы, телефоны и порядка 20 банковских карт. Возбуждено уголовное дело, на время следствия задержанный отправлен в СИЗО.

Подробнее – в программе "Безопасный город".