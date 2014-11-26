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26 ноября 2014, 08:15

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Канал "Москва 24" разыграет приз среди лучших хакеров страны

Канал "Москва 24" разыграет приз среди лучших хакеров страны

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В Международный день информации телеканал "Москва 24" совместно с ведущими интернет-гигантами вызывают на дуэль лучших хакеров страны. Надо только взломать любой из трех специально созданных почтовых ящиков на Google-почте, на Yandex и на Mail.ru под названием hackni.m24. Доказательством будет закрытое в ящике послание. Награда за проникновение - три тысячи долларов. Такой приз выплатят Yandex и Mail. Google, который является одной из самых дорогих компаний мира, платить деньги победителю отказалась. Видимо, в корпорации считают, что с ними захотят сразиться и на голом энтузиазме. Пароль к ящикам состоит из десяти символов. Буквы в разных регистрах перемешаны с цифрами и другими знаками. Тем, у кого получится взломать почту, гарантируют безопасность. На выполнение задания дается один день.
хакеры Ксения Чепенко новости Роман Карлов взломы почтовые сервисы
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