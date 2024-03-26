"Безопасный город": половодье началось в столичном регионе

В столичном регионе началось половодье, поэтому сейчас происходит активное наполнение водохранилищ, о чем сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

По его словам, из-за постоянных положительных температур началось быстрое таяние снега. Заммэра подчеркнул, что сейчас уровень воды в водохранилищах поднимается на 20–60 сантиметров в сутки, уже заполнено более 25% полезного объема. Подробнее – в программе "Безопасный город".

