Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 21:35

Город

"Безопасный город": половодье началось в столичном регионе

"Безопасный город": половодье началось в столичном регионе

Новости часа: около 4,5 млн москвичей получают доплаты к пенсиям и льготы

В Москве усилен контроль за тоннелями и набережными в связи с половодьем

Москвичам рассказали, как Царицынский рынок станет частью городского вокзала

Новости часа: сотрудники МЧС вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций

Меры безопасности усилили на ВДНХ

"Интервью": Елена Шинкарук – об электронных услугах

Новости часа: следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Царицынский рынок станет частью будущего московского вокзала

"Интервью": Ирина Швец – о системе среднего профессионального образования в столице

В столичном регионе началось половодье, поэтому сейчас происходит активное наполнение водохранилищ, о чем сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

По его словам, из-за постоянных положительных температур началось быстрое таяние снега. Заммэра подчеркнул, что сейчас уровень воды в водохранилищах поднимается на 20–60 сантиметров в сутки, уже заполнено более 25% полезного объема. Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
городвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика