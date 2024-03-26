"Безопасный город": в Москве усилили меры безопасности после теракта в "Крокусе"

После теракта в "Крокус Сити Холле" торговые центры Москвы усилили меры безопасности: добавили охранников и снабдили их резиновыми дубинками, провели инструктаж с сотрудниками и тренировочные эвакуации.

Усиление антитеррористических мер коснулось и объектов транспортной инфраструктуры Москвы. К примеру, на входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр, а сами станции Московского метрополитена патрулируют полицейские с собаками и сотрудники службы безопасности метро.

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