26 марта, 21:35Безопасность
"Безопасный город": в Москве усилили меры безопасности после теракта в "Крокусе"
После теракта в "Крокус Сити Холле" торговые центры Москвы усилили меры безопасности: добавили охранников и снабдили их резиновыми дубинками, провели инструктаж с сотрудниками и тренировочные эвакуации.
Усиление антитеррористических мер коснулось и объектов транспортной инфраструктуры Москвы. К примеру, на входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр, а сами станции Московского метрополитена патрулируют полицейские с собаками и сотрудники службы безопасности метро.
Подробнее – в программе "Безопасный город".