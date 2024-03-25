"Безопасный город": москвичам рассказали о работе спецназа при штурме "Крокус Сити Холла"

Первое время на месте теракта в здании "Крокус Сити Холла" сотрудники МЧС работали вместе с СОБРом, поскольку на момент начала штурма здания сохранялась вероятность, что часть преступников осталась внутри.

В связи с этим спецназ Росгвардии и ФСБ отправился на штурм, а сотрудники ОМОНа организовали оцепление. При этом саперы и кинологи прочесывали парковку в поисках взрывных устройств. Подробнее о работе силовиков – в программе "Безопасный город".

