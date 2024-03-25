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25 марта, 22:00

Происшествия

"Безопасный город": глава МЧС поблагодарил спасателей и медиков за работу на месте теракта

"Безопасный город": глава МЧС поблагодарил спасателей и медиков за работу на месте теракта

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Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил все реагирующие оперативные службы за работу на месте теракта в "Крокус Сити Холле", назвав ее качественной.

Он выразил глубокие соболезнования всем, кто сейчас переживает утрату, и призвал держать на особом контроле все вопросы, связанные с оказанием помощи людям. Также министр отметил усилия сотрудников всех оперативных служб, в том числе спасателей и медиков.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександр Астахов
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