"Безопасный город": поисковая операция в зоне "Крокуса" продлится до 17:00 26 марта

Поисковая операция в зоне "Крокус Сити Холла", где 22 марта был совершен теракт, ориентировочно продлится до 17:00 вторника, 26 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Также он рассказал, что работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители. Подробнее – в программе "Безопасный город".

