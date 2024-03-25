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25 марта, 22:00

Происшествия

"Безопасный город": поисковая операция в зоне "Крокуса" продлится до 17:00 26 марта

"Безопасный город": поисковая операция в зоне "Крокуса" продлится до 17:00 26 марта

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Поисковая операция в зоне "Крокус Сити Холла", где 22 марта был совершен теракт, ориентировочно продлится до 17:00 вторника, 26 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Также он рассказал, что работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександр Астахов
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