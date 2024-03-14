"Безопасный город": между владельцами двух пунктов выдачи заказов произошел конфликт

Между владельцами двух пунктов выдачи заказов популярного маркетплейса произошел конфликт. Анастасия, хозяйка одного из них, считает себя пострадавшей.

Находясь в декрете, она решила открыть свой бизнес. И вот уже в первый день – больше 100 заказов на выдачу, только за товаром никто не пришел. Женщина уверена, что стала жертвой недобросовестных конкурентов.

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