14 марта, 21:30Происшествия
"Безопасный город": между владельцами двух пунктов выдачи заказов произошел конфликт
Между владельцами двух пунктов выдачи заказов популярного маркетплейса произошел конфликт. Анастасия, хозяйка одного из них, считает себя пострадавшей.
Находясь в декрете, она решила открыть свой бизнес. И вот уже в первый день – больше 100 заказов на выдачу, только за товаром никто не пришел. Женщина уверена, что стала жертвой недобросовестных конкурентов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.