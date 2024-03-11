"Безопасный город": сотрудники ГИБДД Москвы поймали десятки нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД Москвы поймали на дорогах десятки лихачей, которые встали из-за праздничного стола и сели за руль в нетрезвом виде. Статистика задержаний нетрезвых водителей за минувшие выходные пока не опубликована.

Однако известны результаты рейдов 23 февраля. Сотрудники ГИБДД поймали за три праздничных дня 395 водителей. Из них 82 перед поездкой употребляли алкоголь. Остальные отказались от освидетельствования.

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