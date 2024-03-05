"Безопасный город": полицейские задержали мошенников, которые инсценировали аварии

Столичные полицейские задержали четверых граждан, которые подозрительно часто попадали в ДТП и требовали от страховых компаний возместить им ущерб.

По версии следователей, сообщники специально разбивали свою машину, а потом арендовывали еще одну и инсценировали аварию. Предварительно, автолюбители устроили около 40 фальшивых ДТП. Ущерб превысил 5 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.