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Новости

05 марта, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": полицейские задержали мошенников, которые инсценировали аварии

"Безопасный город": полицейские задержали мошенников, которые инсценировали аварии

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Столичные полицейские задержали четверых граждан, которые подозрительно часто попадали в ДТП и требовали от страховых компаний возместить им ущерб.

По версии следователей, сообщники специально разбивали свою машину, а потом арендовывали еще одну и инсценировали аварию. Предварительно, автолюбители устроили около 40 фальшивых ДТП. Ущерб превысил 5 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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