01 марта, 23:45Безопасность
"Безопасный город": росгвардейцы рассказали о самых необычных преступлениях
Столичные росгвардейцы рассказали о самых необычных преступлениях. Из последних подобных – кто-то разбил витрину или украл товар с прилавка.
Они охраняют некоторые коммерческие объекты в Москве и работают вместе с полицейскими.
Иногда им приходится разбираться и с другими преступлениями. Например, один из злоумышленников напал на "кошачий дом". Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город