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01 марта, 23:45

Безопасность

"Безопасный город": росгвардейцы рассказали о самых необычных преступлениях

"Безопасный город": росгвардейцы рассказали о самых необычных преступлениях

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Столичные росгвардейцы рассказали о самых необычных преступлениях. Из последних подобных – кто-то разбил витрину или украл товар с прилавка.

Они охраняют некоторые коммерческие объекты в Москве и работают вместе с полицейскими.

Иногда им приходится разбираться и с другими преступлениями. Например, один из злоумышленников напал на "кошачий дом". Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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