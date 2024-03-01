"Безопасный город": росгвардейцы рассказали о самых необычных преступлениях

Столичные росгвардейцы рассказали о самых необычных преступлениях. Из последних подобных – кто-то разбил витрину или украл товар с прилавка.

Они охраняют некоторые коммерческие объекты в Москве и работают вместе с полицейскими.

Иногда им приходится разбираться и с другими преступлениями. Например, один из злоумышленников напал на "кошачий дом". Подробнее – в программе "Безопасный город".