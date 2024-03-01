01 марта, 23:45Безопасность
"Безопасный город": столичные полицейские задержали четырех аферистов-риелторов
Столичные полицейские задержали четырех лже-риелторов.
Они сдавали квартиры в аренду, но когда люди заселялись туда, то выяснялось, что жилье уже занято.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подробнее – в программе "Безопасный город".
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Программа: Безопасный город