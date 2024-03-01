"Безопасный город": столичные полицейские задержали четырех аферистов-риелторов

Столичные полицейские задержали четырех лже-риелторов.

Они сдавали квартиры в аренду, но когда люди заселялись туда, то выяснялось, что жилье уже занято.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подробнее – в программе "Безопасный город".