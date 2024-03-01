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01 марта, 23:45

Безопасность

"Безопасный город": столичные полицейские задержали четырех аферистов-риелторов

"Безопасный город": столичные полицейские задержали четырех аферистов-риелторов

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Столичные полицейские задержали четырех лже-риелторов.

Они сдавали квартиры в аренду, но когда люди заселялись туда, то выяснялось, что жилье уже занято.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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безопасностьвидеоАлександр Астахов
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