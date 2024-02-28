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28 февраля, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": полицейские рассказали об итогах рейдов в Москве с 22 по 25 февраля

"Безопасный город": полицейские рассказали об итогах рейдов в Москве с 22 по 25 февраля

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Столичная Госавтоинспекция подвела итоги рейдов, которые проходили с 22 по 25 февраля. В результате десятки нетрезвых водителей остались без прав после длинных выходных. Таких в ГИБДД насчитали около 400 человек.

Из них около 80 действительно были в состоянии опьянения, а остальные просто отказались от процедуры. Но по закону последствия будут одинаковыми. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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