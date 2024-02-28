"Безопасный город": полицейские рассказали об итогах рейдов в Москве с 22 по 25 февраля

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги рейдов, которые проходили с 22 по 25 февраля. В результате десятки нетрезвых водителей остались без прав после длинных выходных. Таких в ГИБДД насчитали около 400 человек.

Из них около 80 действительно были в состоянии опьянения, а остальные просто отказались от процедуры. Но по закону последствия будут одинаковыми. Подробнее – в программе "Безопасный город".