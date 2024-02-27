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27 февраля, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": полиция арестовала женщину, подозреваемую в афере на 12 млн рублей

"Безопасный город": полиция арестовала женщину, подозреваемую в афере на 12 млн рублей

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Сотрудники полиции арестовали в Москве женщину, которую подозревают в мошенничестве на 12 миллионов рублей.

Потерпевший заявил, что увидел объявление об обмене валюты по выгодному курсу и отдал ей все свои сбережения. Сотрудница поддельного обменника попросила подождать, а сама выбралась через окно и скрылась.

Об итогах инцидента – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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