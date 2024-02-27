Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": столичные спасатели усилили контроль за водоемами из-за оттепели

"Безопасный город": столичные спасатели усилили контроль за водоемами из-за оттепели

Строители продолжают строительство нового городского вокзала Верхние Лихоборы

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Медведицу Айку из Московского зоопарка поздравили с Днем полярного медведя

Новую спецпрограмму подготовили в пространстве Москвы на выставке "Россия"

"Мой район. Новости": столичные врачи стали тренироваться на отечественных симуляторах

В кинотеатре "Ударник" начали восстанавливать раздвижную крышу

В столице начал работать первый многофункциональный центр для курьеров Х5 Digital

Сергей Собянин рассказал о новых видах общественного и личного транспорта

Сергей Собянин принял решение о закупке коммунальных машин в столице

Московские спасатели усилили контроль за водоемами из-за наступающей оттепели, заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, в столице в ближайшее время ожидается плюсовая температура, из-за чего лед на водных объектах города уже начал таять.

Сейчас на Москве-реке его толщина составляет меньше 10 сантиметров. Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
городбезопасностьвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика