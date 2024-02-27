"Безопасный город": столичные спасатели усилили контроль за водоемами из-за оттепели

Московские спасатели усилили контроль за водоемами из-за наступающей оттепели, заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, в столице в ближайшее время ожидается плюсовая температура, из-за чего лед на водных объектах города уже начал таять.

Сейчас на Москве-реке его толщина составляет меньше 10 сантиметров. Подробнее – в программе "Безопасный город".