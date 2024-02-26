"Безопасный город": столичные полицейские выявили нелегального продавца у метро

Столичные полицейские выявили нелегального продавца в подземном переходе московского метро. Документов на товар у нелегала у станции "Электрозаводская" при себе не оказалось, поэтому ему выписали штраф.

Только за прошлый год в отношении нелегальных торговцев в Москве составили больше 7 тысяч протоколов на общую сумму свыше 32 миллионов рублей.

По словам специалистов, чаще всего нелегальная торговля фиксируется у "Теплого стана", "Курской", "Площади Ильича" и "Электрозаводской". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.