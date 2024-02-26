Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 21:40

Происшествия

"Безопасный город": столичные полицейские выявили нелегального продавца у метро

"Безопасный город": столичные полицейские выявили нелегального продавца у метро

"Безопасный город": полицейские выясняют причины ДТП на Азовской улице в Москве

"Безопасный город": кража смартфона произошла недалеко от станции "Физтех"

Новости регионов: более тысячи человек эвакуировали из здания школы в Краснодарском крае

Новости часа: 7 тыс гектаров леса охвачены пожаром в Колумбии

Пожар произошел в школе в Краснодарском крае

Пепел выпал в Северо-Курильске

Новости мира: автомобиль влетел в толпу туристов в Наре

Новости регионов: магазин стройматериалов загорелся на Дальнем Востоке

Новости мира: крупный лесной пожар возник в американском штате Техас

Столичные полицейские выявили нелегального продавца в подземном переходе московского метро. Документов на товар у нелегала у станции "Электрозаводская" при себе не оказалось, поэтому ему выписали штраф.

Только за прошлый год в отношении нелегальных торговцев в Москве составили больше 7 тысяч протоколов на общую сумму свыше 32 миллионов рублей.

По словам специалистов, чаще всего нелегальная торговля фиксируется у "Теплого стана", "Курской", "Площади Ильича" и "Электрозаводской". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика