"Безопасный город": в Москве задержали главу Всероссийского общества глухих

Президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова задержали в Москве. Вместе с ним на допрос к правоохранителям доставлены его коллеги.

Двумя годами ранее предшественник Иванова Валерий Рухледев тоже попал в поле зрения оперативников. По версии следствия, он был причастен к хищению и растрате имущества организации.

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