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Новости

20 февраля, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": в Москве задержали главу Всероссийского общества глухих

"Безопасный город": в Москве задержали главу Всероссийского общества глухих

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Президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова задержали в Москве. Вместе с ним на допрос к правоохранителям доставлены его коллеги.

Двумя годами ранее предшественник Иванова Валерий Рухледев тоже попал в поле зрения оперативников. По версии следствия, он был причастен к хищению и растрате имущества организации.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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