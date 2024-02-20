20 февраля, 21:30Происшествия
"Безопасный город": в Москве задержали главу Всероссийского общества глухих
Президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова задержали в Москве. Вместе с ним на допрос к правоохранителям доставлены его коллеги.
Двумя годами ранее предшественник Иванова Валерий Рухледев тоже попал в поле зрения оперативников. По версии следствия, он был причастен к хищению и растрате имущества организации.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город