"Безопасный город": полиция задержала мужчину, угнавшего машину у курьера в Москве

Столичные полицейские задержали злоумышленника, который угнал машину у водителя службы доставки. Курьер оставил автомобиль заведенным и зашел в подъезд, чтобы отдать заказ. В это время мимо проходил нетрезвый прохожий, который сел за руль и уехал.

Полицейские отследили маршрут злоумышленника по городским камерам и выяснили, что тот припарковался возле дома неподалеку и пошел в гости к знакомому. Правоохранители его задержали, возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует столичная прокуратура.

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