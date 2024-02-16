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16 февраля, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": полиция задержала мужчину, угнавшего машину у курьера в Москве

"Безопасный город": полиция задержала мужчину, угнавшего машину у курьера в Москве

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Столичные полицейские задержали злоумышленника, который угнал машину у водителя службы доставки. Курьер оставил автомобиль заведенным и зашел в подъезд, чтобы отдать заказ. В это время мимо проходил нетрезвый прохожий, который сел за руль и уехал.

Полицейские отследили маршрут злоумышленника по городским камерам и выяснили, что тот припарковался возле дома неподалеку и пошел в гости к знакомому. Правоохранители его задержали, возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует столичная прокуратура.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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