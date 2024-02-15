"Безопасный город": полицейские задержали стрелявшего в центре Москвы

Полицейские задержали мужчину, открывшего огонь из травматического пистолета в центре Москвы. Конфликт с другими гражданами из-за автоаварии произошел около отдела ГИБДД.

Помощник руководителя главка СК РФ по столице Юлия Иванова рассказала, что трое участников перестрелки доставлены в столичную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК, после разрешения врачей он будет доставлен в подразделение столичного следственного комитета, где приступят к его допросу.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Эксперты изъяли с места происшествия несколько гильз, резиновые пули и травматический пистолет.

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