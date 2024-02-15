Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 21:35

Город

"Безопасный город": коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

"Безопасный город": коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Последствия сильного снегопада устраняют 165 тысяч столичных коммунальщиков

"Интервью": Игорь Парфенов – о том, как меняется столичная медицина

Новости часа: лаборатории онкоклиник Москвы переведены в цифровой формат работы

Пациенты московских больниц теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн

"Мой район. Новости": новый корпус детской больницы святого Владимира достроят в 2025 году

Застройщик подарил победителю розыгрыша квартиру у станции метро "Прокшино"

Новости часа: городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Москвичам расскажут на ВДНХ о национальных достижениях

Дополнительную полосу движения запустили на пересечении Лукинской и Чоботовской улиц

Коммунальщики Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада, который начался в ночь на 15 февраля, а к утру ослаб и с небольшими перерывами продолжался весь день. Городские службы работают в усиленном режиме.

Для уборки дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта задействовали больше 165 тысяч человек, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Автомобилистам помогали около 40 экипажей дорожного патруля ЦОДД. Десять из них – в том числе КАМАЗы – дежурили на МКАД. Специалисты буксировали застрявшие в снегу машины и регулировали движение на сложных участках. Помогали тем, кто попал в аварию и у кого сломался автомобиль.

Всего дорожный патруль за последние сутки пришел на помощь столичным водителям больше 150 раз.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
городпогодавидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика