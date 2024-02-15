"Безопасный город": коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Коммунальщики Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада, который начался в ночь на 15 февраля, а к утру ослаб и с небольшими перерывами продолжался весь день. Городские службы работают в усиленном режиме.

Для уборки дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта задействовали больше 165 тысяч человек, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Автомобилистам помогали около 40 экипажей дорожного патруля ЦОДД. Десять из них – в том числе КАМАЗы – дежурили на МКАД. Специалисты буксировали застрявшие в снегу машины и регулировали движение на сложных участках. Помогали тем, кто попал в аварию и у кого сломался автомобиль.

Всего дорожный патруль за последние сутки пришел на помощь столичным водителям больше 150 раз.

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