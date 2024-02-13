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13 февраля, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": росгвардейцы будут работать на выставке "Россия" до ее завершения

"Безопасный город": росгвардейцы будут работать на выставке "Россия" до ее завершения

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Больше шести миллионов жителей и гостей столицы посетили международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ с начала ее работы. За безопасностью следит большое количество служб, в том числе Росгвардия, сотрудники которой будут работать там вплоть до завершения мероприятия.

Также специалисты инженерно-технических групп ОМОНа "Авангард" обследуют территорию форума и павильоны, чтобы там не было взрывных устройств. Экипажи групп задержания патрулируют улицы в районе выставки. А сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы следят за тем, чтобы не было нарушений в области оборота оружия и частной охранной деятельности.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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