"Безопасный город": как не наткнуться на мошенников при аренде квартиры

Квартирный вопрос в Москве актуален во все времена. Объявлений об аренде квартир – десятки тысяч, но нет гарантий, что ожидания совпадут с реальностью, даже если обратиться в солидное, на первый взгляд, агентство. Например, в столице задержали предполагаемых махинаторов, которые и при галстуках находились, и в офис клиентов приглашали, но обманывать при этом не забывали.

Какие документы для аренды квартиры должен предоставить настоящий риелтор и где можно без проблем снять жилплощадь – смотрите в программе "Безопасный город".