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09 февраля, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": как не наткнуться на мошенников при аренде квартиры

"Безопасный город": как не наткнуться на мошенников при аренде квартиры

"Безопасный город": как обезопасить детей от деструктивного контента в Сети

"Безопасный город": как выбрать огнетушитель

"Безопасный город": в Госавтоинспекции призвали пешеходов носить светоотражающие элементы

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Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах столицы из-за оттепели

В столице усилили контроль безопасности на водоемах

Столичные спасатели рассказали о мониторинге ситуации на водоемах во время оттепели

Квартирный вопрос в Москве актуален во все времена. Объявлений об аренде квартир – десятки тысяч, но нет гарантий, что ожидания совпадут с реальностью, даже если обратиться в солидное, на первый взгляд, агентство. Например, в столице задержали предполагаемых махинаторов, которые и при галстуках находились, и в офис клиентов приглашали, но обманывать при этом не забывали.

Какие документы для аренды квартиры должен предоставить настоящий риелтор и где можно без проблем снять жилплощадь – смотрите в программе "Безопасный город".

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