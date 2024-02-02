"Безопасный город": московские спасатели усилили контроль безопасности на водоемах

В период оттепели столичные спасатели приняли решение об усилении контроля безопасности на реках и водоемах.

Безопасность на воде обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

