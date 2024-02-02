02 февраля, 21:35Безопасность
"Безопасный город": московские спасатели усилили контроль безопасности на водоемах
В период оттепели столичные спасатели приняли решение об усилении контроля безопасности на реках и водоемах.
Безопасность на воде обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город