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02 февраля, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": в Москве за год сократилось количество ДТП с участием такси

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Количество ДТП в Москве с участием такси, а также число пострадавших в них людей в прошлом году сократилось. При этом по итогам прошедшего года в столице увеличилось количество ДТП с участием автомобилей каршеринга.

В пресс-службе Госавтоинспекции пояснили, что автоинспекторы пресекли более 128 тысяч административных правонарушений, допущенных водителями каршеринга за 2023 год.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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