02 февраля, 21:35Транспорт
"Безопасный город": в Москве за год сократилось количество ДТП с участием такси
Количество ДТП в Москве с участием такси, а также число пострадавших в них людей в прошлом году сократилось. При этом по итогам прошедшего года в столице увеличилось количество ДТП с участием автомобилей каршеринга.
В пресс-службе Госавтоинспекции пояснили, что автоинспекторы пресекли более 128 тысяч административных правонарушений, допущенных водителями каршеринга за 2023 год.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город